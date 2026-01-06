Sport / Bergamo Città
Martedì 06 Gennaio 2026
Atalanta con i cerotti a Bologna: Palladino verso la conferma dell’11 anti-Roma
CALCIO. Mercoledì 7 gennaio al Dall’Ara (18,30) il tecnico dovrebbe riproporre il 3-4-2-1, con Ahanor per Kolasinac in difesa e Zalewski avanzato. Scalvini, Zappacosta e Scamacca acciaccati, ma dovrebbero esserci.
Incerottata, ma non rivoluzionata. L’Atalanta si prepara alla trasferta di Bologna contro i rossoblù felsinei, mercoledì 7 gennaio alle 18,30 al Dall’Ara, con qualche preoccupazione ma sulla falsariga della formazione che ha battuto la Roma.
Ai box Bakker, Bellanova e Kolasinac, assenti Lookman e Kossounou, Palladino al Dall’Ara dovrebbe confermare Ahanor in difesa con Djimsiti confermato al centro, e Hien come alternativa. Dovrebbe completare il reparto Scalvini, nonostante qualche acciacco che riguarda anche Zappacosta e Scamacca: il laterale e il centravanti dovrebbero esserci ma la decisione verrà presa in extremis.
Per il resto nel 3-4-2-1 Palladino dovrebbe confermare de Roon-Ederson in mediana, Bernasconi a sinistra, De Ketelaere e Zalewski davanti con il jolly Pasalic che insidia l’italo-polacco e potrebbe giocare anche da trequartista in caso di passaggio al 3-4-1-2.
© RIPRODUZIONE RISERVATA