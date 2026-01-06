Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 06 Gennaio 2026

Atalanta con i cerotti a Bologna: Palladino verso la conferma dell’11 anti-Roma

CALCIO. Mercoledì 7 gennaio al Dall’Ara (18,30) il tecnico dovrebbe riproporre il 3-4-2-1, con Ahanor per Kolasinac in difesa e Zalewski avanzato. Scalvini, Zappacosta e Scamacca acciaccati, ma dovrebbero esserci.

Honest Ahanor, qui in azione contro il Sassuolo, dovrebbe giocare al posto dell’infortunato Kolasinac al Dall’Ara contro il Bologna: i nerazzurri cercano conferme
Honest Ahanor, qui in azione contro il Sassuolo, dovrebbe giocare al posto dell’infortunato Kolasinac al Dall’Ara contro il Bologna: i nerazzurri cercano conferme
(Foto di Afb)

Incerottata, ma non rivoluzionata. L’Atalanta si prepara alla trasferta di Bologna contro i rossoblù felsinei, mercoledì 7 gennaio alle 18,30 al Dall’Ara, con qualche preoccupazione ma sulla falsariga della formazione che ha battuto la Roma.

Ai box Bakker, Bellanova e Kolasinac, assenti Lookman e Kossounou, Palladino al Dall’Ara dovrebbe confermare Ahanor in difesa con Djimsiti confermato al centro, e Hien come alternativa. Dovrebbe completare il reparto Scalvini, nonostante qualche acciacco che riguarda anche Zappacosta e Scamacca: il laterale e il centravanti dovrebbero esserci ma la decisione verrà presa in extremis.

Per il resto nel 3-4-2-1 Palladino dovrebbe confermare de Roon-Ederson in mediana, Bernasconi a sinistra, De Ketelaere e Zalewski davanti con il jolly Pasalic che insidia l’italo-polacco e potrebbe giocare anche da trequartista in caso di passaggio al 3-4-1-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta