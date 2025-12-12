Atalanta con i titolarissimi contro il Cagliari; ma c’è la variabile influenza

Fuori Sulemana, Bellanova e Bakker, Palladino dovrebbe confermare in attacco il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman, e se così fosse il nigeriano giocherà l’ultima gara dell’anno in nerazzurro prima di partire per la Coppa d’Africa, così come Kossounou. Sugli esterni Zappacosta dovrebbe giocare dal 1’ a destra, con Musah in alternativa e Zalewski favorito a sinistra. In difesa Hien è pronto al rientro con Djimsiti sul centro-sinistra, col duo de Roon-Ederson in mediana.