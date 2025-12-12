Sport / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025
Atalanta con i titolarissimi contro il Cagliari; ma c’è la variabile influenza
CALCIO. Per la gara di sabato 13 dicembre alla New Balance Arena (alle 20,45) Palladino dovrebbe confermare quasi per intero la squadra che ha battuto il Chelsea. Davanti Cdk-Scamacca-Lookman, in difesa torna Hien.
Atalanta con i titolarissimi, influenza permettendo. Sabato 13 dicembre alla New Balance Arena (alle 20,45) contro il Cagliari il tecnico Raffaele Palladino sembra orientato a confermare quasi in toto la formazione che ha battuto il Chelsea in Champions.
Ma il riferimento alla febbre che sta circolando a Zingonia potrebbe indurre l’allenatore nerazzurro a operare qualche cambiamento in extremis (la lista dei convocati verrà resa nota sabato 13).
Fuori Sulemana, Bellanova e Bakker, Palladino dovrebbe confermare in attacco il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman, e se così fosse il nigeriano giocherà l’ultima gara dell’anno in nerazzurro prima di partire per la Coppa d’Africa, così come Kossounou. Sugli esterni Zappacosta dovrebbe giocare dal 1’ a destra, con Musah in alternativa e Zalewski favorito a sinistra. In difesa Hien è pronto al rientro con Djimsiti sul centro-sinistra, col duo de Roon-Ederson in mediana.
