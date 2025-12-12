Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 12 Dicembre 2025

Atalanta con i titolarissimi contro il Cagliari; ma c’è la variabile influenza

CALCIO. Per la gara di sabato 13 dicembre alla New Balance Arena (alle 20,45) Palladino dovrebbe confermare quasi per intero la squadra che ha battuto il Chelsea. Davanti Cdk-Scamacca-Lookman, in difesa torna Hien.

Isak Hien, qui in marcatura su Moise Kean nel match contro la Fiorentina. Lo svedese è pronto a rientrare al centro della difesa sabato 13 contro il Cagliari
Isak Hien, qui in marcatura su Moise Kean nel match contro la Fiorentina. Lo svedese è pronto a rientrare al centro della difesa sabato 13 contro il Cagliari
(Foto di Afb)

Atalanta con i titolarissimi, influenza permettendo. Sabato 13 dicembre alla New Balance Arena (alle 20,45) contro il Cagliari il tecnico Raffaele Palladino sembra orientato a confermare quasi in toto la formazione che ha battuto il Chelsea in Champions.

Ma il riferimento alla febbre che sta circolando a Zingonia potrebbe indurre l’allenatore nerazzurro a operare qualche cambiamento in extremis (la lista dei convocati verrà resa nota sabato 13).

Fuori Sulemana, Bellanova e Bakker, Palladino dovrebbe confermare in attacco il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman, e se così fosse il nigeriano giocherà l’ultima gara dell’anno in nerazzurro prima di partire per la Coppa d’Africa, così come Kossounou. Sugli esterni Zappacosta dovrebbe giocare dal 1’ a destra, con Musah in alternativa e Zalewski favorito a sinistra. In difesa Hien è pronto al rientro con Djimsiti sul centro-sinistra, col duo de Roon-Ederson in mediana.

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
De Ketelaere
de roon
Atalanta