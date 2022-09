Atalanta, con la Roma è scontro al vertice. Boga c’è, Zappacosta no

È ormai sicura la presenza di Jérémie Boga tra i convocati dell’Atalanta per la trasferta sul campo della Roma. L’infortunio di martedì nell’amichevole al centro Bortolotti di Zingonia contro il Villa Valle (subito dopo aver segnato uno dei sette gol dei nerazzurri) sembra essersi rivelato cosa da poco: già giovedì 15 settembre l’attaccante aveva svolto quasi tutta la seduta di allenamento con i compagni e venerdì 16 ha svolto l’intero allenamento. Il fastidio al retto femorale sinistro sembra ormai superato. In ogni caso, l’attaccante franco-ivoriano ex Sassuolo dovrebbe sedersi in panchina nella partita di domenica 18 settembre (inizio alle ore 18) allo stadio Olimpico contro i giallorossi di José Mourinho. Uno scontro diretto a tutti gli effetti fra la squadra di Gian Piero Gasperini, che nonostante il pareggio in casa con la Cremonese resta comunque nel gruppo delle prime in classifica, e quella del tecnico portoghese che si trova un punto sotto.