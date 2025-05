Atalanta, conto alla rovescia per la festa col Parma: domenica 25 l’ultima al Gewiss

Quattro giorni al rompete le righe, ma prima in casa Atalanta c’è da festeggiare la qualificazione in Champions con l’ultima di campionato, domenica 25 maggio al Gewiss (20,45) contro il Parma .

Certa l’assenza di Scamacca, Scalvini, Kolasinac e Toloi (al passo d’addio dopo 10 anni in nerazzurro), qualche speranza per Posch e Cuadrado, contro i ducali rientrerà Djimsiti dopo aver scontato il turno di squalifica.

Come col Genoa, almeno inizialmente Gian Piero Gasperini dovrebbe dare spazio ai giocatori meno impiegati, come Palestra, Sulemana, Brescianini, Samardzic e Maldini. Per il Parma quintultimo è in palio la salvezza: il destino dei gialloblù del bergamasco Delprato (giovanili nerazzurre) e dell’ex Mihaila potrebbe dipendere anche dai risultati di Lecce ed Empoli.