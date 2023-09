Atalanta, conto alla rovescia per l’Europa. Attesa per gli esami di Scamacca

Conto alla rovescia per il debutto in Europa League: dopo un anno senza coppe, giovedì 21 settembre l’Atalanta tornerà a calcare il palcoscenico continentale ospitando allo stadio di Bergamo il Raków Czestochowa (fischio d’inizio alle 21) per la prima partita del gruppo D della fase a gironi (l’altro incontro è Sturm Graz-Sporting Lisbona).