Atalanta, conto alla rovescia per il recupero di Retegui e Cuadrado a Firenze

La ripresa è fissata per martedì 25 con il rientro dei primi nazionali ma sarà soprattutto l’occasione per fare il punto sulle condizioni di Retegui e Cuadrado in vista della gara contro la Fiorentina al Franchi (alle 15) domenica 30: il capocannoniere è alle prese con una lieve lesione all’adduttore, l’esterno colombiano è ai box per una lesione al bicipite femorale. Per entrambi la speranza è il rientro già contro la Fiorentina,così come per Sulemana che si è allenato da solo.