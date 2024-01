Atalanta, contrattempo Kolasinac: il difensore è ai box con l’influenza

Contrattempo Kolasinac in casa Atalanta alla ripresa degli allenamenti. Lunedì 22 gennaio il difensore bosniaco è rimasto ai box con la febbre per un attacco influenzale. Kolasinac è atteso comunque nei prossimi giorni e non sembra in dubbio al momento la sua presenza nel match di sabato 27 al Gewiss Stadium (ore 15) contro l’Udinese.