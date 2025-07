Atalanta, contro la Juve l’ultimo test il 16 agosto

Sarà contro la Juventus, nel tradizionale trofeo estivo dedicato alla memoria dei presidenti Achille e Cesare Bortolotti, l’ultimo test precampionato dell’Atalanta. La partita è in programma sabato 16 agosto alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Tre le amichevoli fissate in precedenza per la squadra di Ivan Juric: sabato 26 luglio alle ore 17 a Clusone con l’Under 23, sabato 2 agosto a Lipsia alle 15 e sabato 9 a Colonia alle 15.30.