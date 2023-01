Atalanta, contro la Salernitana punti importanti per l’Europa

Non c’è bisogno di sbirciare le quote-scommesse per puntare sulla vittoria dell’Atalanta nella sfida di domenica 15 gennaio alle 18 con la Salernitana. A rilanciare di colpo l’ottimismo è il secondo tempo di Bologna dove i nerazzurri hanno ricordato per parecchi versi carattere e giocate certificate all’inizio del campionato con relativo primato in classifica . Ma c’è di più. Con un Rasmus Hojlund dall’acquisito rendimento ottimale e con un Boga ritrovato per qualità tecniche risulta proprio difficile non ritenere i nerazzurri in grado di blindare l’intera posta in palio.