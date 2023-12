Atalanta, contro il Lecce occasione propizia

La prossima sfida di sabato 30 dicembre col Lecce al Gewiss stadium alle 12.30 è un’occasione troppo propizia per non sfruttarla: riportarsi a ridosso della zona europea è il must di questo fine 2023 per i ragazzi di Gasperini reduci da un’immeritata sconfitta a Bologna.

I pugliesi sono dodicesimi staccati di sei lunghezze, i gol fatti sono decisamente a vantaggio dei nerazzurri: 28 contro 19. Insomma i numeri parlano chiaro ma il campo ha sempre l’ultima parola.

C’è curiosità sulle scelte di Gasperini soprattutto in avanti ora che è tornata l’abbondanza: Scamacca e Muriel? Chi scenderà in campo insieme a Lookman che fino ad orasembra l’unico inamovibile in attacco.

Il mister potrebbe anche sparigliare le carte e farli partire entrambi dal primo minuto, ma sembra l’ipotesi meno probabile. Per quanto riguarda la difesa dei pali sembra che in questo momento la bilancia penda verso Carnesecchi, ma anche qui sono solo ipotesi, il Gasp non ha fatto trapelare nulla.