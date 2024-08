Atalanta, i convocati per il Torino. C’è Zaniolo, assenti Lookman e Bellanova

È ufficiale la lista dei convocati di Gasperini per la sfida di domenica 25 agosto sul campo del Torino. Oltre agli infortunati - Scalvini, Kolasinac, Toloi, Bakker e Scamacca - non partiranno per la trasferta Koopmeiners, viste le note vicende di mercato, Lookman, che in settimana ha svolto soltanto lavoro individuale, e Bellanova, arrivato pochi giorni fa proprio dai granata. Prima chiamata, invece, per Nicolò Zaniolo, che aveva saltato la Supercoppa Europea e l’esordio in campionato, e Lazar Samardzic. C’è anche Musso, seguito dall’Atletico Madrid.