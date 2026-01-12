Atalanta, corsa in salita per Bellanova e Kolasinac. Palladino attende Kossounou

Corsa in salita per Bellanova e Kolasinac in vista della gara col Pisa, venerdì 16 gennaio all’Arena Garibaldi (alle 20,45). Lunedì 12, alla ripresa degli allenamenti, entrambi hanno lavorato individualmente sul campo. Le loro condizioni saranno verificate giorno per giorno, ma il rientro in Toscana al momento sembra un’ipotesi remota.