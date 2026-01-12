Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Atalanta, corsa in salita per Bellanova e Kolasinac. Palladino attende Kossounou

CALCIO. Lunedì 12 gennaio, alla ripresa, l’esterno e il difensore si sono allenati individualmente: difficile ipotizzare il rientro a Pisa, venerdì 16. Djimsiti verso il forfait, l’ivoriano dovrebbe rientrare martedì 13.

Odilon Kossounou, qui in azione contro il Cagliari. Il difensore ivoriano è atteso a Zingonia martedì 13 gennaio e potrebbe essere disponibile per la gara a Pisa
Odilon Kossounou, qui in azione contro il Cagliari. Il difensore ivoriano è atteso a Zingonia martedì 13 gennaio e potrebbe essere disponibile per la gara a Pisa
(Foto di Afb)

Corsa in salita per Bellanova e Kolasinac in vista della gara col Pisa, venerdì 16 gennaio all’Arena Garibaldi (alle 20,45). Lunedì 12, alla ripresa degli allenamenti, entrambi hanno lavorato individualmente sul campo. Le loro condizioni saranno verificate giorno per giorno, ma il rientro in Toscana al momento sembra un’ipotesi remota.

Djimsiti verso il forfait

A Pisa non ci sarà nemmeno Berat Djimsiti, alle prese con un trauma all’osso iliaco con impegno del muscolo obliquo dell’addome: scongiurate fratture il difensore nerazzurro tenterà il rientro probabilmente a partire dalla prossima settimana.

Nel frattempo Palladino attende Kossounou: dopo l’eliminazione in Coppa d’Africa l’ivoriano dovrebbe rientrare a Zingonia martedì 13.

