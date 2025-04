Atalanta, cresce l’ottimismo per Djimsiti: nel mirino il rientro domenica col Lecce

Aumentano le chance di recupero di Berat Djimsiti in casa Atalanta in vista della gara col Lecce al Gewiss, rinviata a domenica 27 aprile (alle 20,45) dopo la tragica scomparsa del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita. Anche nella seduta di giovedì 24 il difensore nerazzurro, alle prese con una distorsione alla caviglia destra, ha svolto un lavoro individuale sul campo ma le sue quotazioni sono in rialzo e dovrebbe essere convocato per la sfida ai salentini.