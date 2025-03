Atalanta, cresce l’ottimismo per Hien: lo svedese «vede» la Juventus

Nella giornata dell’infortunio di Maldini (lombalgia) in casa Atalanta c’è cauto ottimismo per Isak Hien . Venerdì 7 marzo il difensore svedese si è allenato parzialmente in gruppo e sembra avviato verso il rientro per la gara di domenica 9 contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino (alle 20,45).

Per Hien sarà decisivo l’allenamento di sabato 8 ma se lo svedese dovesse tornare a disposizione Gian Piero Gasperini potrebbe fronteggiare meglio l’allarme difesa dopo l’ultimo forfait di Posch. Con Hien in campo Gasp dovrebbe schierare Djimsiti e Kolasinac, altrimenti via libera a uno tra Toloi e de Roon. Per il resto nel probabile 3-4-1-2 Pasalic dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle di Retegui e Lookman, con De Ketelaere inizialmente in panchina. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta sono favoriti, con de Roon ed Ederson in mediana.