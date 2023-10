Atalanta, dall’Empoli all’Inter: Gasp spera di ritrovare Zappacosta e Scalvini

Sbancato il Castellani di Empoli, ora l’Atalanta pensa alla gara contro l’Inter, sabato 4 novembre al Gewiss Stadium (alle 18) e conta di ritrovare Zappacosta e Scalvini. Il primo ha saltato la trasferta in Toscana per un attacco influenzale alla vigilia della gara, mentre il centrale a Empoli è uscito all’intervallo per il mal di schiena, sostituito da Toloi.