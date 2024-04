Atalanta, De Ketelaere tra i 23 a Cagliari. Toloi si candida per una maglia da titolare

Dentro De Ketelaere, fuori Palomino. Il belga è recuperato per la gara di domenica 7 aprile a Cagliari (ore 18) dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare le gare contro il Napoli e la Fiorentina. Cdk è nella lista dei 23 nella quale non figura invece Palomino, pur non essendo infortunato. L’argentino è fuori per scelta tecnica, ha fatto sapere il club. Al suo posto Gasp si porta in Sardegna l’Under 23 Bonfanti che dovrebbe essere convocato anche per la gara di Europa League col Liverpool, giovedì 11 ad Anfield Road.