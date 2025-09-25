Atalanta, De Ketelaere cerca un posto dal 1’. Passi avanti per Ederson

De Ketelaere dall’inizio?

Contro i bianconeri potrebbe rientrare dal 1’ De Ketelaere , mentre restano ai box Hien, Zalewski e Scalvini oltre ai lungodegenti Kolasinac, Scamacca e Bakker. Nel probabile 3-4-2-1 Juric ha gli uomini contati in difesa : accanto a Kossounou e Djimsiti il tecnico potrebbe lanciare dal 1’ Ahanor oppure arretrare de Roon.

Nel frattempo sarà l’arbitro Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere Juventus-Atalanta. Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Vecchi di Lamezia Terme, dal IV ufficiale Marinelli, dal Var Meraviglia di Pistoia e dall’Avar Marini.