Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

Atalanta, De Ketelaere cerca un posto dal 1’. Passi avanti per Ederson

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

CALCIO. Buone notizie da Zingonia: il brasiliano potrebbe essere convocato per la partita di sabato 27 a Torino contro i bianconeri. La gara sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno.

Matteo De Sanctis
Matteo De Sanctis
Servizio Bergamo Tv
01:17

Sorriso Ederson in casa Atalanta. Ai box da fine agosto per l’intervento di pulizia al ginocchio, il brasiliano potrebbe essere convocato per la gara di sabato 27 a Torino (alle 18) contro la Juventus, se dovessero arrivare conferme dall’ultimo allenamento a Zingonia, alla vigilia della sfida coi bianconeri.

De Ketelaere dall’inizio?

Contro i bianconeri potrebbe rientrare dal 1’ De Ketelaere, mentre restano ai box Hien, Zalewski e Scalvini oltre ai lungodegenti Kolasinac, Scamacca e Bakker. Nel probabile 3-4-2-1 Juric ha gli uomini contati in difesa: accanto a Kossounou e Djimsiti il tecnico potrebbe lanciare dal 1’ Ahanor oppure arretrare de Roon.

Nel frattempo sarà l’arbitro Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere Juventus-Atalanta. Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Vecchi di Lamezia Terme, dal IV ufficiale Marinelli, dal Var Meraviglia di Pistoia e dall’Avar Marini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
De Ketelaere
Ederson
Atalanta