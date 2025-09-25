Sport / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025
Atalanta, De Ketelaere cerca un posto dal 1’. Passi avanti per Ederson
CALCIO. Buone notizie da Zingonia: il brasiliano potrebbe essere convocato per la partita di sabato 27 a Torino contro i bianconeri. La gara sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno.
Sorriso Ederson in casa Atalanta. Ai box da fine agosto per l’intervento di pulizia al ginocchio, il brasiliano potrebbe essere convocato per la gara di sabato 27 a Torino (alle 18) contro la Juventus, se dovessero arrivare conferme dall’ultimo allenamento a Zingonia, alla vigilia della sfida coi bianconeri.
De Ketelaere dall’inizio?
Contro i bianconeri potrebbe rientrare dal 1’ De Ketelaere, mentre restano ai box Hien, Zalewski e Scalvini oltre ai lungodegenti Kolasinac, Scamacca e Bakker. Nel probabile 3-4-2-1 Juric ha gli uomini contati in difesa: accanto a Kossounou e Djimsiti il tecnico potrebbe lanciare dal 1’ Ahanor oppure arretrare de Roon.
Nel frattempo sarà l’arbitro Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere Juventus-Atalanta. Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Vecchi di Lamezia Terme, dal IV ufficiale Marinelli, dal Var Meraviglia di Pistoia e dall’Avar Marini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA