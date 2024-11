Atalanta, De Ketelaere è a Zingonia: mercoledì 13 la ripresa degli allenamenti

Dopo due giorni pieni di riposo l’Atalanta si prepara a tornare ad allenarsi e intanto ritrova a Zingonia Charles De Ketelaere. Il belga, alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, era stato convocato in nazionale per le sfide di Nations League contro l’Italia di Retegui, giovedì 14, e Israele, domenica 17, ma date le condizioni dell’attaccante nerazzurro i Diavoli Rossi hanno deciso di farlo tornare alla base per curarsi.