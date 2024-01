Atalanta, de Roon operato alla mano sinistra: giocherà col tutore

Problema risolto per Marten de Roon e l’Atalanta. L’olandese è stato sottoposto a Roma a un intervento chirurgico (a Villa Stuart) dopo la rottura dell’inserzione distale del tendine flessore del terzo dito della mano sinistra rimediata nella gara contro la Roma del 7 gennaio. De Roon potrà allenarsi regolarmente e giocare con un tutore in vista della ripresa del campionato alla fine della prossima settimane. I nerazzurri resteranno fermi nel prossimo weekend per il rinvio della gara contro l’Inter, impegnata in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.

Dopo aver riposato martedì 16 gennaio, mercoledì 17 l’Atalanta ha ricominciato ad allenarsi: Toloi, che ha saltato il Frosinone per la febbre, si è allenato con i compagni così come Touré, che lunedì 15 con i ciociari è andato per la prima volta in panchina. Ai box Hateboer, alle prese con la lesione del soleo, l’unico assente è Lookman, impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa. L’Atalanta tornerà in campionato sabato 27 gennaio al Gewiss (ore 15) contro l’Udinese.