Atalanta, de Roon si allontana da Dublino: l’olandese rischia di aver finito la stagione

Salvo un prodigioso recupero Marten de Roon non ci sarà a Dublino nella finale di Europa League, mercoledì 22 col Bayer Leverkusen. La brutta notizia che ha accompagnato la sconfitta dell’Atalanta nella finale di Coppa Italia con la Juventus, mercoledì 15 maggio, è il risentimento al flessore sinistro che ha costretto il capitano nerazzurro a lasciare il campo dell’Olimpico. Nelle prossime ore de Roon si sottoporrà ad accertamenti ma intanto giovedì 16 è rientrato a Bergamo , al pari degli infortunati Kolasinac e Holm e dello squalificato Koopmeiners, mentre il resto della squadra è rimasta a Roma in attesa della gara di campionato a Lecce con i salentini sabato 18 (alle 18). De Roon rischia di aver virtualmente chiuso la stagione in nerazzurro e di dover saltare anche gli Europei.

In attesa di concentrarsi sull’ultimo atto di Europa League, sabato 18 a Lecce l’Atalanta va a caccia dei tre punti per la certezza della qualificazione in Champions League. In Salento Gasp (che è squalificato) dovrebbe ricorrere a un ampio turnover, con Toloi, Hateboer, Miranchuk e Touré in rampa di lancio dal 1’. Venerdì 17 i nerazzurri si alleneranno all’Acquacetosa a Roma, poi partiranno per la Puglia.