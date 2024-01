Atalanta, de Roon, Toloi e Touré in gruppo: Lookman vince con la Nigeria e quasi certamente ritarda il rientro

Buone notizie dall’infermeria in casa Atalanta nella settimana di pausa forzata visto l’impegno dell’Inter in Arabia Saudita per la Supercoppa. Giovedì 18 gennaio Marten de Roon, operato martedì 16 a Villa Stuart a Roma dopo la rottura di un dito della mano sinistra, si è allenato regolarmente con i compagni come già mercoledì 17 e non si fermerà. Alla ripresa del campionato, sabato 27 al Gewiss Stadium (ore 15) contro l’Udinese, l’olandese potrà giocare con il tutore. Con i bianconeri friulani dovrebbero essere disponibili anche Toloi ed El Bilal Touré: il capitano si è allenato con i compagni e sembra aver smaltito l’influenza, mentre l’attaccante maliano sta completando il percorso di recupero ed è già stato in panchina contro il Frosinone.