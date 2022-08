Atalanta, debutto in emergenza con la Sampdoria: Pasalic trequartista

Sarà un debutto in emergenza, la prima di campionato dell’Atalanta sabato 13 agosto (ore 18,30) a Genova contro la Sampdoria . Gasperini dovrà rinunciare al neo-acquisto Ederson , fermato giovedì da una lesione parziale e minore al bicipite femorale della coscia sinistra (i tempi di recupero sono da definire). Il brasiliano aveva brillato nel pre-campionato nel ruolo di trequartista-incursore alle spalle degli attaccanti Zapata e Muriel e la sua assenza costringerà i nerazzurri a cambiare i piani fermo restando le assenze in difesa di Palomino, Zappacosta e Demiral . Gli ultimi due potrebbero cominciare con la squadra la prossima settimana, ma Marassi non ci saranno.