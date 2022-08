Atalanta, Demiral verso il forfait contro la Sampdoria. Abbonamenti: stop a 13.467

Merih Demiral va verso il forfait. Il difensore turco dell’Atalanta, da tempo alle prese con un fastidio al ginocchio, mercoledì 10 agosto ha svolto lavoro differenziato e a questo punto l a sua presenza nel debutto in campionato, sabato 13 agosto a Genova contro la Sampdoria, sembra improbabile. Con Demiral, fuori dalla vigilia dell’amichevole di fine luglio con il Newcastle, continua il lavoro di recupero anche Davide Zappacosta, sicuro assente sabato al pari dello squalificato Freuler. A Marassi Gasperini in difesa potrebbe proporre Okoli con Toloi e uno tra Djimsiti e de Roon, mentre in attacco si annuncia un ballottaggio tra Muriel e Malinovskyi per un posto accanto a Zapata. Giovedì 11 agosto allenamento a Zingonia a porte chiuse.