Atalanta, dieci giocatori in nazionale. Il 3 settembre la ripresa, si gioca il 15 alle 15 al Gewiss Stadium

L’Atalanta farà il suo esordio al Gewiss Stadium ristrutturato domenica 15 settembre alle 15, contro la Fiorentina

All’orizzonte c’è la pausa per le nazionali e, in fondo, Atalanta-Fiorentina in programma domenica 15 settembre alle 15 nel Gewiss Stadium ristrutturato: per quella partita l’emergenza atalantina dovrebbe spegnersi, visto che è probabile il ritorno degli infortunati Kolasinac, Zaniolo (nella foto con Gasperini) e Sulemana, dell’influenzato Hien e di Kossounou che ha completato la trafila burocratica. Sempre out Scalvini e Scamacca.