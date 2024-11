Atalanta, Djimsiti e Kolasinac ai box ma torna Scalvini: a Parma emergenza difesa

Ai box Berat Djimsiti e Sead Kolasinac, torna Giorgio Scalvini. Per la ripresa del campionato contro il Parma, sabato 23 novembre al Tardini (alle 20,45), Gian Piero Gasperini deve fare di nuovo i conti con l’allarme difesa. Tra i 21 convocati per la sfida ai ducali non ci sono l’albanese e il bosniaco, la buona notizia in casa Atalanta è il ritorno tra i disponibili del centrale azzurro 174 giorni dopo la rottura del crociato.