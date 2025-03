Atalanta, Djimsiti non preoccupa. Incognita Palestra per Firenze

Djimsiti non preoccupa, Palestra è da valutare, Retegui e Cuadrado in ribasso. Martedì 25 marzo alla ripresa degli allenamenti l’Atalanta aggiorna il bollettino infermeria. Djimsiti, sostituito precauzionalmente al 22’ st di Albania-Andorra, è alle prese da tempo con un fastidio alla caviglia ma la sua presenza domenica 30 a Firenze contro i viola non sembra in discussione. Più incerta invece la situazione di Palestra. uscito nel recupero della gara dell’Under 21 azzurra contro la Danimarca dopo essere subentrato a 20’ dalla fine. Il giovane esterno è alle prese con un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra: natura ed entità dell’infortunio verranno definiti nelle prossime.