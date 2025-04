Atalanta, domenica contro la Lazio si va verso il 3-4-1-2 con Pasalic trequartista

Occhi puntati su Rafa Toloi in casa Atalanta in vista della gara contro la Lazio, domenica 6 aprile al Gewiss Stadium (alle 18). Il capitano è alle prese con la pubalgia e le sue condizioni verranno verificate giorno per giorno.

Toloi a parte, ai box Scamacca, Scalvini, Kossounou, Posch e Palestra, con la Lazio Gian Piero Gasperini (che tornerà in panchina dopo il turno di squalifica) ritroverà in mediana Ederson, che ha scontato il turno di stop al Franchi contro la Fiorentina, quasi certamente in coppia con de Roon. Pasalic, schierato in mediana a Firenze, dovrebbe giocare come trequartista nel probabile 3-4-1-2 che dovrebbe vedere Retegui-Lookman in attacco. De Ketelaere verso la panchina.