Atalanta, una domenica di riflessione dopo il ko di Frosinone

È inutile girarci intorno, il ko di Frosinone è stata indubbiamente una brutta scoppola perché la matricola è una squadra di gran lunga inferiore sul piano tecnico all’Atalanta che però ha avuto un approccio al match totalmente negativo: presunzione e scarsa concentrazione generale che hanno consentito ai ciociari tutto cuore di segnare due gol e arrivare all’intervallo sul 2-0. I bergamaschi hanno reagito nella ripresa, hanno dimezzato il ritardo con Zapata (consolatosi con il record di gol in A con l’Atalanta, 69 come Doni), ma non hanno avuto la forza di pareggiare . È vero che sul piano delle palle-gol costruite l’Atalanta avrebbe potuto pareggiare, ma la sconfitta è da considerare meritata per il rendimento inaccettabile tenuto per 45’.

Sabato prima in casa contro il Monza

Lunedì pomeriggio a Zingonia ci sarà molto da parlare in casa atalantina, soprattutto per capire come sia possibile giocare senza intensità e cattiveria agonistica. È una costante preoccupante per l’Atalanta, tante volte i nerazzurri si sono riscattati rimontando e vincendo o quantomeno pareggiando nella ripresa, stavolta invece l’operazione recupero non si è concretizzata. Sabato non ci sarà da scherzare perché il Monza non è squadra da sottovalutare. L’unico sicuramente indisponibile sarà Touré, c’è da vedere se Hateboer, Palomino e Soppy saranno in grado di strappare la convocazione e se Toloi, De Ketelaere e Scamacca potranno puntare a una maglia da titolare.