Atalanta, doppia tegola in difesa: Toloi e Kolasinac fuori per tre settimane

Lungo stop per Toloi e Kolasinac, allarme rosso per la difesa dell’Atalanta. Il bollettino medico di sabato 17 agosto ha confermato le fosche previsioni: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale destro per il bosniaco, identica lesione al bicipite femorale sinistro per Toloi. Entrambi saranno ovviamente assenti lunedì 19 agosto nell’esordio in campionato a Lecce e presumibilmente salteranno anche le due gare successive puntando al rientro dopo la sosta per le nazionali nel weekend dell’8 settembre.

Resta in forte dubbio per la gara in Salento Nicolò Zaniolo, alle prese con una tendinite al piede sinistro: sabato 17 il nerazzurro ha svolto lavoro individuale e la sua convocazione per Lecce sembra poco probabile.