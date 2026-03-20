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Sport / Bergamo Città Venerdì 20 Marzo 2026

Atalanta, doppio anticipo contro Juventus (11 aprile) e Roma (18 aprile). Pasquetta a Lecce

CALCIO. La Lega Serie A ha reso noti gli orari della 32ª, 33ª e 34ª giornata: i nerazzurri giocheranno a Bergamo contro i bianconeri sabato 11 aprile (20,45) e una settimana dopo all’Olimpico. In Sardegna lunedì 27 (18.30).

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Atalanta, doppio anticipo contro Juventus (11 aprile) e Roma (18 aprile). Pasquetta a Lecce
L’esultanza della tifoseria alla New Balance Arena dopo Atalanta-Napoli. I nerazzurri affronteranno la Juventus a Bergamo in anticipo sabato 11 aprile (20,45)
(Foto di Afb)

Due gare al sabato in prima serata. Un posticipo di lunedì all’ora dell’aperitivo. Venerdì 20 marzo la Lega Serie A ha reso noto gli orari della 32ª, 33ª e 34ª giornata di campionato.

L’Atalanta giocherà l’anticipo della 32ª giornata contro la Juventus alla New Balance Arena sabato 11 aprile alle 20.45 e allo stesso orario giocherà all’Olimpico contro la Roma di Gasperini sabato 18. Il posticipo del 34° turno vedrà invece i nerazzurri in campo a Cagliari contro i rossoblù sardi lunedì 27 (alle 18.30), dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì 22 aprile a Bergamo (alle 21).

Prima della sosta per le nazionali (Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26 a Bergamo alle 20.45) la squadra di Palladino affronterà il Verona domenica 22 marzo (alle 15) alla New Balance Arena e a Pasquetta, il 6 aprile, trasferta a Lecce alle 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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