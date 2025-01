Atalanta, dubbi in attacco contro il Napoli: Samardzic e Retegui inseguono Cdk

Difesa quasi obbligata, dubbi in attacco in casa Atalanta alla vigilia della gara contro il Napoli, sabato 18 gennaio al Gewiss Stadium (alle 20,45). Ai box Scamacca, Kossounou e Cuadrado, squalificato Kolasinac, Gian Piero Gasperini ha convocato 21 giocatori e non dovrebbe mettere mano al terzetto arretrato Scalvini-Hien-Djimsiti davanti a Carnesecchi.