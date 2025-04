Atalanta, i dubbi per il match contro il Milan sono in difesa: Kossounou in pole sulla destra

Stefan Posch è il dubbio principale dell’Atalanta per il match della domenica di Pasqua a San Siro contro il Milan (ore 20,45): il verdetto sulla presenza dell’austriaco, che prosegue con il lavoro individuale per recuperare dalla lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale che lo tiene fermo da 40 giorni, arriverà probabilmente alla vigilia, sabato 19. Difficile in ogni caso ipotizzare il suo schieramento fra i titolari in sostituzione di Sead Kolasinac, che è stato operato al crociato martedì: possibile invece che lo slot venga occupato da Odilon Kossounou, reduce dalla panchina contro il Bologna ma di fatto anche lui al rientro dopo tre mesi di stop per la lesione all’adduttore destro e la conseguente operazione. Se l’ivoriano non dovesse farcela si aprirebbe la strada le alternative sarebbero Rafael Toloi o l’arretramento del centrocampista Marten de Roon.