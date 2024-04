Atalanta, dubbio attacco con la Fiorentina: De Ketelaere favorito con Scamacca

Dilemma attacco in casa Atalanta: chi giocherà accanto a Scamacca con la Fiorentina? Il dubbio sulla composizione del reparto avanzato è il nodo di formazione principale per Gian Piero Gasperini (squalificato, andrà in panchina il vice Tullio Gritti) in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i viola, mercoledì 24 aprile al Gewiss Stadium (ore 21, diretta su Canale 5). De Ketelaere è il favorito , ma MIranchuk e Lookman hanno buone chance.

Per il resto nel 3-4-1-2 Gasp dovrebbe tornare alla formazione tipo, con l’unica variabile Scalvini, ai box da 25 giorni per la lesione al bicipite femorale sinistro. Il difensore sta meglio ma la sua convocazione è in bilico e verrà decisa solo nella mattinata di mercoledì 24. Fuori causa Toloi e Holm, in attesa degli esami strumentali, davanti a Carnesecchi dovrebbero giocare Djimsiti, Hien e Kolasinac, con Zappacosta e Ruggeri sugli esterni, la coppia de Roon-Ederson in mediana e Koopmeiners trequartista.