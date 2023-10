Atalanta, dubbio Djimsiti per la Lazio. Scamacca e Scalvini in Nazionale

Dubbio Djimsiti per l’Atalanta in vista della gara di campionato contro la Lazio, domenica 8 ottobre all’Olimpico (ore 15). A Lisbona giovedì 5 ottobre,nella gara di Europa League contro lo Sporting, il difensore nerazzurro è uscito zoppicante in avvio di ripresa dopo aver accusato un fastidio alla fascia muscolare dell’anca sinistra. L’acciacco non sembra di grave entità ma soltanto dopo la seduta di allenamento di sabato 7 ottobre a Zingonia verrà presa una decisione sulla convocazione del difensore per la partita contro la Lazio.