Atalanta, dubbio Koopmeiners per la gara contro la Lazio

C’è il dubbio Koopmeiners in casa Atalanta in vista della partita contro la Lazio, domenica 4 febbraio al Gewiss Stadium (ore 18). L’olandese è alle prese con una ferita al malleolo della caviglia sinistra che lo ha già costretto a saltare il match contro l’Udinese e sta lavorando in palestra nel tentativo di recuperare in tempo utile per la gara contro i biancocelesti. La sua presenza è in bilico, la decisione verrà presa solo a ridosso della partita.