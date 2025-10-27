Sport / Bergamo Città
Lunedì 27 Ottobre 2025
Atalanta, dubbio Krstovic-Samardzic col Milan: Scamacca verso la panchina
CALCIO. Juric deve sciogliere i nodi di formazione per la gara con i rossoneri, martedì 28 ottobre alla New Balance Arena, alle ore 20,45. Davanti possibile conferma del montenegrino, ma il serbo ha chance con Cdk centravanti.
Ancora dubbi di formazione per Ivan Juric per la gara di martedì 28 ottobre alla New Balance Arena (alle 20,45) contro il Milan. Lunedì 27 il tecnico nerazzurro non ha comunicato la lista dei convocati che non dovrebbe comprendere Kolasinac, oltre agli infortunati Scalvini e Bakker.
Per il resto Juric ha «problemi» di abbondanza, a cominciare dall’attacco dove Scamacca dovrebbe iniziare in panchina e Samardzic insidia Krstovic. Nel caso di conferma de montenegrino, De Ketelaere e Lookman dovrebbero completare il reparto offensivo nel 3-4-2-1; con Samardzic dal 1’ invece potrebbe essere Cdk a giocare da centravanti, con Lookman a sinistra.
In mediana probabile conferma del duo Ederson-Pasalic con de Roon in panchina, sugli esterni favoriti Bellanova e Zalewski ma Zappacosta e Bernasconi hanno chance. In difesa tornerà Kossounou, con Djimsiti al centro al posto di Hien se dovesse rientrare Ahanor, favorito sullo svedese.
