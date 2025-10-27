Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 27 Ottobre 2025

Atalanta, dubbio Krstovic-Samardzic col Milan: Scamacca verso la panchina

CALCIO. Juric deve sciogliere i nodi di formazione per la gara con i rossoneri, martedì 28 ottobre alla New Balance Arena, alle ore 20,45. Davanti possibile conferma del montenegrino, ma il serbo ha chance con Cdk centravanti.

Charles De Ketelaere in azione a Cremona: martedì 28 contro il Milan il belga, ex della sfida, è chiamato a trascinare l’attacco nerazzurro a caccia di gol
Charles De Ketelaere in azione a Cremona: martedì 28 contro il Milan il belga, ex della sfida, è chiamato a trascinare l’attacco nerazzurro a caccia di gol
(Foto di Afb)

Ancora dubbi di formazione per Ivan Juric per la gara di martedì 28 ottobre alla New Balance Arena (alle 20,45) contro il Milan. Lunedì 27 il tecnico nerazzurro non ha comunicato la lista dei convocati che non dovrebbe comprendere Kolasinac, oltre agli infortunati Scalvini e Bakker.

Per il resto Juric ha «problemi» di abbondanza, a cominciare dall’attacco dove Scamacca dovrebbe iniziare in panchina e Samardzic insidia Krstovic. Nel caso di conferma de montenegrino, De Ketelaere e Lookman dovrebbero completare il reparto offensivo nel 3-4-2-1; con Samardzic dal 1’ invece potrebbe essere Cdk a giocare da centravanti, con Lookman a sinistra.

In mediana probabile conferma del duo Ederson-Pasalic con de Roon in panchina, sugli esterni favoriti Bellanova e Zalewski ma Zappacosta e Bernasconi hanno chance. In difesa tornerà Kossounou, con Djimsiti al centro al posto di Hien se dovesse rientrare Ahanor, favorito sullo svedese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Atalanta
Ivan Juric
De Ketelaere