Atalanta, dubbio Krstovic-Samardzic col Milan: Scamacca verso la panchina

Ancora dubbi di formazione per Ivan Juric per la gara di martedì 28 ottobre alla New Balance Arena (alle 20,45) contro il Milan . Lunedì 27 il tecnico nerazzurro non ha comunicato la lista dei convocati che non dovrebbe comprendere Kolasinac , oltre agli infortunati Scalvini e Bakker.

Per il resto Juric ha «problemi» di abbondanza, a cominciare dall’attacco dove Scamacca dovrebbe iniziare in panchina e Samardzic insidia Krstovic. Nel caso di conferma de montenegrino, De Ketelaere e Lookman dovrebbero completare il reparto offensivo nel 3-4-2-1; con Samardzic dal 1’ invece potrebbe essere Cdk a giocare da centravanti, con Lookman a sinistra.