Atalanta, dubbio modulo a Roma: verso il 3-4-3 col tridente Cdk-Retegui-Lookman

Tra i 24 convocati rientrano Ederson e Scalvini, oltre a Sulemana, fuori a Berna in Champions, ma Gasp deve sciogliere il nodo del modulo: 3-4-3 o 3-4-1-2? Dato che la Roma sembra orientata alla difesa a tre l’Atalanta potrebbe schierare il tridente d’attacco De Ketelaere-Retegui-Lookman, ma resiste l’alternativa Pasalic trequartista nel 3-4-1-2: in questo caso Retegui potrebbe andare in panchina. Per il resto davanti a Carnesecchi ballottaggio Djimsiti-Kossounou in difesa accanto a Hien e Kolasinac, con Bellanova e Ruggeri sugli esterni e il tandem de Roon-Ederson in mediana.