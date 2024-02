Atalanta, dubbio Scamacca-Miranchuk in attacco. Pasalic verso la panchina

Scamacca o Miranchuk in attacco dal 1’? Il dilemma della punta è il vero e probabilmente unico nodo in casa Atalanta per la gara contro il Sassuolo, sabato 17 febbraio (ore 20,45) al Gewiss Stadium.

Contro i neroverdi Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a Lookman e Palomino. Il nigeriano è rientrato dalla Coppa d’Africa con una distorsione alla caviglia sinistra e sarà valutato all’inizio della prossima settimana. L’argentino invece è ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Rientra però lo svedese Hien che ha superato l’infortunio muscolare alla gamba sinistra e dovrebbe essere tra i convocati per la gara col Sassuolo. Il condizionale è dovuto al fatto che venerdì 16 febbraio l’Atalanta non ha diramato la lista dei convocati: come già in altre occasioni, con la partita nel turno serale la squadra non si è fermata in ritiro alla vigilia e svolgerà la rifinitura nella mattinata di sabato 17.

Rientra Ederson in mediana