Atalanta, è fatta per l’arrivo di Bellanova dal Torino

Dieci giorni al termine della sessione estiva di calciomercato, con l’Atalanta al lavoro per completare la rosa a disposizione di Gasperini in attesa di risolvere le situazioni legate a Koopmeiners e Lookman. È fatta per l’arrivo dal Torino di Raoul Bellanova , esterno destro classe 2000. Difficile, però, poterlo vedere in campo già domenica, visto che i nerazzurri saranno impegnati proprio contro i granata.

È un ritorno

Un giocatore che ha già vestito la maglia dell’Atalanta per sei mesi, da gennaio a luglio 2020, in prestito dal Bordeaux. Scendendo in campo una volta sola, nel derby vinto contro il Brescia. Quindi il trasferimento al Pescara, con cui gioca titolare in Serie B, e al Cagliari, dove trova continuità in Serie A. Nell’estate 2022 passa all’Inter, ma nonostante una stagione da ventidue presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, viene ceduto al Torino. Ora ritrova l’Atalanta e Gasperini, dopo un’annata da sette assist e un gol, con la conquista della convocazione stabile in Nazionale.