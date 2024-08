Atalanta, è fatta per l’arrivo di Mateo Retegui

A Parma, nell’amichevole giocata domenica 4 agosto, l’infortunio al ginocchio per Scamacca. Rottura del crociato, sei mesi di stop. L’Atalanta non ha perso tempo ed è già corsa ai ripari: è fatta per il trasferimento in nerazzurro di Mateo Retegui, attaccante argentino naturalizzato italiano, convocato per l’ultimo Europeo.