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Sport / Bergamo Città Domenica 03 Maggio 2026

Atalanta e la difesa del settimo posto: il Bologna regala un sorriso, il Sassuolo no

CALCIO. Dopo lo 0-0 in casa col Genoa, domenica 3 maggio i nerazzurri sono rimasti alla finestra nella corsa alla Conference: il pareggio dei rossoblù col Cagliari è una buona notizia, ma occhio ai neroverdi, a segno contro il Milan

Atalanta e la difesa del settimo posto: il Bologna regala un sorriso, il Sassuolo no
Giacomo Raspadori in azione contro il Genoa: l’attaccante nerazzurro ha centrato una clamorosa traversa nella ripresa, dopo aver mancato una palla-gol
(Foto di Afb)

Domenica di riposo per l’Atalanta, dopo lo 0-0 alla New Balance Arena nella serata di sabato 2 maggio contro il Genoa. I nerazzurri di Palladino sono rimasti alla finestra in attesa di buone notizie per la difesa del settimo posto, ultima posizione utile per la qualificazione alla Conference League a condizione che l’Inter batta la Lazio nella finale di Coppa Italia, mercoledì 13 maggio all’Olimpico.

Domenica in chiaroscuro

In attesa di Cremonese-Lazio, lunedì 4 (alle 18.30), la giornata sul divano ha regalato una buona e una cattiva notizia ai nerazzurri. Il pareggio senza gol tra Bologna e Cagliari vale un sorriso per Palladino: lo 0-0 al Dall’Ara regala solo un passettino ai rossoblù che salgono a quota 49, a -6 dai nerazzurri, a tre gare dalla fine, compreso lo scontro diretto alla New Balance Arena, nel fine settimana del 15-17 maggio, tre giorni dopo la finale di Coppa Italia.

Il pareggio del Bologna conforta l’Atalanta, non così la vittoria del Sassuolo a Reggio Emilia contro il Milan, prossimo avversario dei nerazzurri domenica 10 maggio a San Siro. I neroverdi raggiungono il Bologna a quota 49, a -6 dall’Atalanta, e sono in vantaggio negli scontri diretti. Tradotto: arrivare a pari punti col Sassuolo al settimo posto non sarebbe una buona notizia per i nerazzurri, salvo un arrivo in gruppo che farebbe scattare una mini-classifica avulsa.

Corsa a quota 60

Conti alla mano, per evitare rischi l’Atalanta dovrebbe conquistare 5 punti nelle ultime tre gare contro Milan, Bologna e Fiorentina. A quota 60 i nerazzurri sarebbero imprendibili per le rivali, compresa la Lazio, l’unica in grado di toccare i 60 punti ma perdente negli scontri diretti in campionato (0-0 e 2-0 per l’Atalanta a Roma). Tutto materiale per la testa e le gambe della squadra di Palladino a partire dalla ripresa degli allenamenti, lunedì 4 maggio a Zingonia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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