Atalanta e la difesa del settimo posto: il Bologna regala un sorriso, il Sassuolo no

Domenica di riposo per l’Atalanta, dopo lo 0-0 alla New Balance Arena nella serata di sabato 2 maggio contro il Genoa. I nerazzurri di Palladino sono rimasti alla finestra in attesa di buone notizie per la difesa del settimo posto, ultima posizione utile per la qualificazione alla Conference League a condizione che l’Inter batta la Lazio nella finale di Coppa Italia, mercoledì 13 maggio all’Olimpico.

Domenica in chiaroscuro

In attesa di Cremonese-Lazio, lunedì 4 (alle 18.30), la giornata sul divano ha regalato una buona e una cattiva notizia ai nerazzurri. Il pareggio senza gol tra Bologna e Cagliari vale un sorriso per Palladino: lo 0-0 al Dall’Ara regala solo un passettino ai rossoblù che salgono a quota 49, a -6 dai nerazzurri, a tre gare dalla fine, compreso lo scontro diretto alla New Balance Arena, nel fine settimana del 15-17 maggio, tre giorni dopo la finale di Coppa Italia.

Il pareggio del Bologna conforta l’Atalanta, non così la vittoria del Sassuolo a Reggio Emilia contro il Milan, prossimo avversario dei nerazzurri domenica 10 maggio a San Siro. I neroverdi raggiungono il Bologna a quota 49, a -6 dall’Atalanta, e sono in vantaggio negli scontri diretti. Tradotto: arrivare a pari punti col Sassuolo al settimo posto non sarebbe una buona notizia per i nerazzurri, salvo un arrivo in gruppo che farebbe scattare una mini-classifica avulsa.

Corsa a quota 60