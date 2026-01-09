Atalanta, è ufficiale il prestito di Brescianini alla Fiorentina

L’Atalanta ha comunicato di «aver ceduto alla Fiorentina - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini, 25enne centrocampista che in una stagione e mezza in forza all’Atalanta ha totalizzato 50 presenze in maglia nerazzurra in tutte le competizioni, nazionali e internazionali».