Atalanta, è ufficiale l’arrivo di Brescianini dal Frosinone

Mancava soltanto l’annuncio ufficiale, arrivato nel pomeriggio di venerdì 16 agosto: Marco Brescianini è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Proviene dal Frosinone, dove ha giocato la prima stagione in Serie A della sua carriera, con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni concordate tra i due club.

Il comunicato

La biografia

Nato il 20 gennaio 2000, è cresciuto calcisticamente nel Milan arrivando a esordire in prima squadra nell’agosto del 2020 in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Dopo le esperienze in prestito tra il 2020 e il 2023 prima alla Virtus Entella, poi al Monza e infine al Cosenza, collezionando in totale oltre 70 presenze e 5 gol in Serie B e meritandosi nell’agosto del 2021 anche la sua prima convocazione nell’Italia U21, ritrova la massima serie la scorsa stagione quando viene acquistato a titolo definitivo dal Frosinone nell’estate del 2023.