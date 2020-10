Atalanta, ecco la lista Champions Escluso Sutalo, Ilicic è dentro

Consegnata all’Uefa. L’Atalanta ha un posto vuoto (nei 4 del vivaio) e ha messo in elenco sia Ilicic che Mojica: è stato escluso il baby croato.

C’è Josip Ilicic, c’è anche Johan Mojica. L’escluso come dalle previsioni iniziali è il croato Bosko Sutalo, il più giovane del gruppo. E quindi per definizione anche l’ultimo nella scala gerarchica (e al momento anche nei valori, tra i difensori centrali). L’Atalanta ha consegnato ieri sera all’Uefa, come da regolamento, la «Lista A» dei giocatori che potranno partecipare alla Champions League. Si tratta dell’elenco dei 24 giocatori che dal 21 ottobre potranno giocare le sei gare del girone contro Midtjylland, Ajax e Liverpool.