Atalanta, ecco Miranchuk E Romero è a un passo

Accelerazione decisiva per il fantasista russo: il vice Ilicic arriverà per 14,5 milioni. Il centrale sempre più vicino: con la Juve si valuta il prestito con diritto di riscatto. Nodo Pessina.

Miranchuk, ci siamo. L’Atalanta ha chiuso l’acquisto del suo nuovo attaccante: il vice Ilicic è Aleksey Miranchuk, jolly offensivo della Lokomotiv Mosca. Venerdì 28 agosto è stata trovata l’intesa con il club russo: la trattativa si è risolta come si pensava, con un accordo per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni, per la precisione 14,5 più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita.

Ma, soprattutto, sembra stata trovata anche la chiave per convincere il giocatore, le cui pretese economiche non erano indifferenti: era questo, fino a ieri, il nodo che rendeva l’affare non semplice. L’Atalanta ha offerto un quinquennale a Miranchuk, che pare essersi convinto della proposta (probabilmente di poco inferiore ai 2 milioni annui), nonostante nelle scorse settimane si fosse diffusa la voce che il giocatore preferisse attendere il Milan, altro club sulle sue tracce.