Atalanta, ecco lo Sporting. Gasperini: «Squadra di qualità, gara importante»

«Giocheremo in un teatro prestigioso, speriamo di offrire un bello spettacolo». Lisbona, tre anni dopo. Non è la stessa coppa, non è lo stesso stadio, non è lo stesso avversario di allora. Ma la capitale portoghese per l’Atalanta evoca il ricordo dei quarti di finale di Champions League col Psg, nell’agosto 2020, la vetta finora del ciclo europeo nerazzurro, e forse a quella gara ha pensato anche Gian Piero Gasperini mercoledì 4 ottobre, alla vigilia della seconda sfida del gruppo D di Europa League contro i padroni di casa dello Sporting, giovedì 5 (alle 18,45) all’Alvalade. «Lo Sporting è una squadra organizzata in tutti i reparti, se ne apprezza la capacità offensiva, la rapidità dei giocatori. L’Europa League è diversa rispetto al campionato, in Serie A hai margini di recupero. In questo caso è un mini torneo a sei giornate, non hai margini. Il risultato di domani (giovedì 5, ndr) è già importante ai fini della qualificazione», ha detto in conferenza stampa il tecnico nerazzurro.