Atalanta, Ederson convocato dal Brasile: sono 12 i nazionali nerazzurri

L’Atalanta perde anche Ederson, ma il brasiliano sorride. Venerdì 21 marzo il centrocampista nerazzurro è stato convocato dalla nazionale verdeoro per la gara delle qualificazioni mondiali contro l’Argentina, in programma mercoledì 26 marzo allo stadio Monumental di Buenos Aires. Ederson non sarà in campo sabato 22 nell’ultimo allenamento settimanale del gruppo nerazzurro ridotto ai minimi termini.