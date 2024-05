Atalanta, Ederson rientra contro la Fiorentina. Kolasinac tenta il recupero

Contro i viola Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a Marten de Roon, ai box per una lesione muscolare e costretto a saltare anche gli Europei, ma ritroverà probabilmente Ederson, già in panchina contro il Torino dopo la contusione al ginocchio rimediata nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Spera di poter rientrare anche Kolasinac, rientrato contro il Bayer dopo una lunga sosta per infortunio e di nuovo costretto a fermarsi per un’infiammazione al ginocchio. Le sue condizioni verranno verificate in settimana ma il bosniaco potrebbe recuperare. Sarà a disposizione anche Hateboer, che ha scontato la squalifica, mentre sul fronte disciplinare occhio al cartellino per Djimsiti, Lookman, Toloi, Hien e lo stesso Kolasinac: i cinque nerazzurri sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero per squalifica la prima giornata del prossimo campionato.