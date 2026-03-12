Burger button
Sport / Bergamo Città Giovedì 12 Marzo 2026

Atalanta, Ederson verso il rientro: sabato contro l’Inter potrebbe essere convocato

CALCIO. Nuovi progressi per Ederson che ha svolto parte della seduta di giovedì con il resto del gruppo e si candida a essere convocato per la trasferta di sabato 14 marzo a San Siro sul campo dell’Inter.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Giorgio Scalvini e José Ederson sono pronti al rientro
Giorgio Scalvini e José Ederson sono pronti al rientro
(Foto di Afb)

Bergamo

Dopo quasi un mese ai box per un affaticamento muscolare (non gioca dall’andata con il Borussia del 17 febbraio), Ederson è pronto al rientro: giovedì 12 marzo il brasiliano ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e sembra quindi probabile una convocazione per la sfida di sabato (fischio d’inizio alle 15) sul campo dell’Inter. Più difficile invece il recupero in tempi brevi per Charles De Ketelaere (infortunio al ginocchio destro) e Giacomo Raspadori (bicipite femorale sinistro): giovedì hanno entrambi svolto un lavoro individuale sul campo e a questo punto proveranno a recuperare per la partita di ritorno contro il Bayern Monaco di mercoledì 18 marzo in Germania. Non è escluso che vengano convocati, ma le probabilità di impiego sono minime. Per il resto rientra Giorgio Scalvini che ha saltato la sfida con l'Udinese per una botta ginocchio e l’andata con il Bayern per squalifica.

L’Inter ritrova Thuram

Sul fronte interista, Chivu recupera Marcus Thuram dopo l’influenza, mentre Denzel Dumfries, dopo la panchina nel derby, è pienamente recuperato e contro l’Atalanta è candidato a essere schierato dall’inizio. Resta invece da monitorare la situazione di Alessandro Bastoni alle prese con i postumi di una botta alla tibia; giovedì ha ancora lavoro a parte. Assenti sicuri, invece, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Charles De Ketelaere
Giacomo Raspadori
Giorgio Scalvini
Marcus Thuram
Denzel Dumfries
Inter
Atalanta
bayern monaco