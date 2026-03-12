Atalanta, Ederson verso il rientro: sabato contro l’Inter potrebbe essere convocato

Dopo quasi un mese ai box per un affaticamento muscolare (non gioca dall’andata con il Borussia del 17 febbraio), Ederson è pronto al rientro: giovedì 12 marzo il brasiliano ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e sembra quindi probabile una convocazione per la sfida di sabato (fischio d’inizio alle 15) sul campo dell’Inter. Più difficile invece il recupero in tempi brevi per Charles De Ketelaere (infortunio al ginocchio destro) e Giacomo Raspadori (bicipite femorale sinistro): giovedì hanno entrambi svolto un lavoro individuale sul campo e a questo punto proveranno a recuperare per la partita di ritorno contro il Bayern Monaco di mercoledì 18 marzo in Germania. Non è escluso che vengano convocati, ma le probabilità di impiego sono minime. Per il resto rientra Giorgio Scalvini che ha saltato la sfida con l'Udinese per una botta ginocchio e l’andata con il Bayern per squalifica.