Atalanta, Ederson verso il rientro: fra i titolari per il match a Parma

L’avvicinamento alla partita proseguirà con una seduta mattutina martedì 26. Tutti i giocatori sono a disposizione di Ivan Juric a parte i tre che lavorano separatamente: Sead Kolasinac e Mitchel Bakker sono infortunati e staranno fuori fino a novembre e a gennaio, Ademola Lookman si allena individualmente dopo il ben noto caso di mercato. Salterà Parma, dopo la sosta in teoria rientrerebbe in gruppo se nel frattempo non verrà ceduto.