Sport / Bergamo Città
Lunedì 25 Agosto 2025

Atalanta, Ederson verso il rientro: fra i titolari per il match a Parma

CALCIO. Il centrocampista brasiliano contro il Pisa era entrato nella ripresa. Lavorano a parte Kolasinac, Bakker e Lookman. Giovedì 28 agosto alle 18 il sorteggio della Champions: lo seguiremo su Bergamo Tv e online.

Redazione
Redazione

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

José Ederson, 26 anni, centrocampista brasiliano, quarta stagione all’Atalanta
José Ederson, 26 anni, centrocampista brasiliano, quarta stagione all’Atalanta
(Foto di Afb)

Bergamo

José Ederson mette il Parma nel mirino. Il centrocampista brasiliano, partito dalla panchina nel match inaugurale contro il Pisa ed entrato nel secondo tempo al posto di Mario Pasalic (anche a causa del recente problema al ginocchio, ora superato), dovrebbe rientrare nell’undici iniziale per il match del Tardini, in programma sabato 30 agosto alle 18,30.

L’avvicinamento alla partita proseguirà con una seduta mattutina martedì 26. Tutti i giocatori sono a disposizione di Ivan Juric a parte i tre che lavorano separatamente: Sead Kolasinac e Mitchel Bakker sono infortunati e staranno fuori fino a novembre e a gennaio, Ademola Lookman si allena individualmente dopo il ben noto caso di mercato. Salterà Parma, dopo la sosta in teoria rientrerebbe in gruppo se nel frattempo non verrà ceduto.

Champions League, segui su BergamoTv e online i sorteggi

Giovedì 28 agosto alle 18, a Montecarlo, si svolgerà il sorteggio per la prima fase di Champions League e l’Atalanta conoscerà le otto squadre che dovrà affrontare: si comincia tra il 16 e il 18 settembre.

